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Merdan Yanardağ'dan canlı yayında skandal benzetme!

Merdan Yanardağ, TELE1'deki canlı yayında Suriye'deki Esed rejiminin hapishanelerini Türkiye'deki cezaevleriyle kıyaslayarak, "Suriye'deki hapishaneler, Türkiye'deki hapishanelerden daha kötü değildir" diyerek tepki topladı.

Merdan Yanardağ, TELE1'deki canlı yayında, Suriye'de Esed rejiminin masum sivillere yönelik insanlık dışı işkencelerin yapıldığı hapishaneleri, Türkiye'deki cezaevleriyle kıyasladı. Yanardağ, “Suriye'deki hapishaneler, Türkiye'deki hapishanelerden daha kötü değildir” gibi skandal ifadeler kullanarak sosyal medyada tepki topladı.

Yanardağ, geçtiğimiz yıl televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmiş, çıktığı duruşmada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.

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