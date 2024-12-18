Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız. Türk milleti mukadderatından kaçamaz, saklanamaz. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soranlar bu misyonu idrak edemeyebilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin bilim teknoloji hamleleri üzerinden muhalefete tepki gösterip "Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg için fabrikası yok dediler. KAAN'ı kalorifer peteğine benzettiler.Türk astronot ve bilim misyonu turist gezi diyerek küçümsediler. İHA ve SİHA'ların her başarısında sinir nöbeti geçirdiler." dedi.

Erdoğan, "Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere, son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Millet ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız. Türk milleti mukadderatından kaçamaz saklanamaz. Tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek ve buna göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Burunların dibini görmekten aciz olanlar bunu anlamayabilir. Türkiye'nin Libya'da Somali'de ne işi var diyenler bu misyonu idrak edemeyebilir." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çığır açma potansiyeli olan birçok proje ve fikir vaktinde destek bulmadığı için tarihin tozlu raflarına havale edilmiştir. Türkiye'de bilim ve teknoloji uzak yıllar idealist bir avuç insanın sınırlı bir uğraşı olarak görüldü. Bilimsel birikim açısından dünya da istisnai bir konumda olsak da bunun kurumsallaşaması noktasında da o derece geç kalmış bir ülkeyiz.

Savunma sanayiimizin sembolu olduğu bilim ve teknoloji hamlelerimiz daha emekle aşamasındayken nasıl boğulduğu hepimizin malumudur. Bu zihniyet bizim dönemimizde de sık sık karşımıza çıkmıştır.

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg için fabrikası yok dediler. KAAN'ı kalorifer peteğine benzettiler.Türk astronot ve bilim misyonu turist gezi diyerek küçümsediler. İHA ve SİHA'ların her başarısında sinir nöbeti geçirdiler.

Bu zihniyet bizim dönemimizde de karşımıza çıkmıştır. Türkiye’nin ilk elektrikli otomobil projesinden savaş uçağımız Kaan’a ve ilk insanlı uzay misyonumuza kadar her alanda bu zihniyetle karşılaştık.

Aynı bağnazlığa Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarının açılışında tanıklık ettik. Oysa ki kuantum bilgisayarlar yalnızca 15 ülkede bulunuyor. Biz bu teknolojide attığımız bu adımla Türkiye’yi küresel rekabette çok sağlam bir konuma taşımayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde kuracağımız süper iletken çip üretim eviyle çok daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarlara giden yolu da aşacağız. Başkalarına muhtaç bir ülke olmaktan çıkıp kendi kaynaklarımızı, potansiyelimizi en üst seviyede harekete geçirmek istiyoruz.

Biz kuantum bilgisayar teknolojisinde attığımız adımla Türkiye'yi stratejik bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Türkiye kimsenin müstemlekesi olmadığı gibi ikinci el düşüncelerin üretildiği bir ülke de değildir.

"Prangaları kırmaya çalıştık"

Zihinlere vurulan prangaları kırmaya çalıştık. Millerimize empoze edilen öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırmaya başardık. Kendi rotamıza çizmeye sadece siyasette değil bilim ve teknolojide de ihtiyacımız var.

Tüm coğrafi bölgelerimizde, güçlü, dinamik bir AR-GE ve girişimcilik ekosistemi yaratttık. Ar-Ge merkezi sayımızı 1329’a teknopark sayımızı 2’den 104’e yükselttik. Ülkemizin her ilinde toplam deneyap teknoloji atölyesi kurduk. İlk ve ortaöğretim müfredatlarına da bilgi teknolojileri dersleri koyduk.

TEKNOFEST yarışmalarıyla gençlerimizi icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz.

"Çağa liderlik eden büyük ve güçlü Türkiye hedefine adım adım ilerliyoruz"

Çağın gerisinde kalan değil çağa liderlik eden büyük ve güçlü Türkiye hedefine adım adım ilerliyoruz. Yere sağlam basıyoruz adımları sağlam atıyoruz.

2002'ye göre bugün çok iyi konumdayız. Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere, son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Millet ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız.

Türk milleti mukadderatından kaçamaz saklanamaz. Tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek ve buna göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Burunların dibini görmekten aciz olanlar bunu anlamayabilir. Türkiye'nin Libya'da Somali'de ne işi var diyenler bu misyonu idrak edemeyebilir. Türkiye'nin nasıl değişim geçirdiğini bilmeyenler olayların seyrini anlamakta zorlanabilir. Kendilerini safsatalar ile baş başa bırakıyoruz. Milleti ile duygudaşlığını bırakanlara ne anlatsak faydasız. Biz onlarla vakit kaybetmeyeceğiz, hedeflerimize odaklanacağız. Bu kutlu yolculukta sizlerin de üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğinize inanıyorum.

Gençlerimizi teşvik edip destekleyerek 2053 ve 2071 vizyonumuzun mimarları sizler olacaksınız. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun.