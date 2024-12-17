Ahmet Davutoğlu itiraf etti: Erdoğan'la arama fitne soktular! Ruhen AK Partiliyim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'yi terkettikten sonra rotayı AK Parti'ye çevirdi. Davutoğlu, "Sayın Erdoğan ile benim arama fitne koyanlar oldu. Bize karşı harekete geçenler oldu. Ruhu bakımından evet ben AK Parti'den hiç kopmadım." dedi.

AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiriler yönelterek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun eski halinden eser kalmadı.

Bir dönem altılı masanın ortağı olan seçimlerde CHP listelerinden 10 milletvekili kazanan Davutoğlu, eski ortağını bırakıp direksiyonu AK Parti'ye kırdı.

Konya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Davutoğlu, iktidara sıcak mesajlar verdi.

"Hem Suriye halkını hem de Suriye halkının arkasında duran devletimizi, hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı, bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Davutoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"AK Parti'den hiç kopmadım"

"Sayın Erdoğan ile benim arama fitne koyanlar oldu. Bize karşı harekete geçenler oldu. Ruhu bakımından evet ben AK Parti'den hiç kopmadım. Çünkü AK Parti'nin kuruluşundan itibaren nice çileli yollarda AK Parti'de en önde olduğumu herkes bilir. Sayın cumhurbaşkanımızın 7.5 yıl başdanışmanlığını yaptım. Başım 3 gün aynı yastığı görmedi. Dışişleri Bakanlığı yaptım 1 günde 5 ülkeye gittiğimi bilirim."