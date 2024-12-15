CHP'li Belediye Başkanı'ndan küçük çocuğa skandal sorular!

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bir çocuğun "Babamı zabıta yapar mısınız?" sorusuna "Baban rüşvet yer mi, hırsızlık yapar mı?" şeklinde yanıt vererek tepki topladı. Özarslan’ın bu tavrı sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu.

CHP Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, skandal bir görüntü ile gündeme geldi.

Özarslan, kendisine "Babamı zabıta yapar mısınız?" diyen küçük çocukla adeta alay etti.

Mesut Özarslan'ın küçük çocuğa sorduğu sorular ise pes dedirtti. "Babamı zabıta yapar mısın?" diyen küçük çocuğa "Senin baban rüşvet yer mi?" "Senin baban hırsızlık yapar mı?" diye soran Özarslan'ın tavrı, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bir tepki de Uğur Dündar'dan

Gazeteci Uğur Dündar, Mesut Özarslan'ın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak "Ben sana belediye başkanı olamazsın demedim!.. Ey Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan! Küçücük bir çocuğa -babası iş istedi diye- babasının ve kameraların önünde bunlar sorulur mu?.. Sen hiç insanlıktan nasibini almadın mı?.." ifadelerini kullandı.