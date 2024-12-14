Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Suriye'de halk devrimi gerçekleştiğini ve Baas rejiminin artık tamamen tarihe karıştığını ifade etti. "Şam büyükelçiliğini faaliyete geçiriyoruz" diyen Erdoğan, "Suriye'nin yeniden imarı için yanlarında olacağız" diye konuştu. Erdoğan muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yiğidin hasına Dadaş demişler. Dadaş bizi bilir biz de Dadaş'ı. Sevgili Dadaşlar, Erzurum'un güzel insanlı, kıymetli dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kongrelerimizin partimiz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bizim kongrelerimiz düğün gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Salonu dolduran kardeşlerimin nezdince tüm Erzurumlulara selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum.

31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu güne kadar size mahcup olmadık. Teşekkür borcumuzu daha çok çalışarak ödedik. İnşallah aynı şekilde yola devam edeceğiz. Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız.

Erzurum bizim milli değerimizdir. Nene Hatun bizim milli değerimizdir. Erzurum'daki her sanat ve kültür eseri bizim milli değerimizdir. Erzurumlu şairler bizim milli değerimizdir. Erzurum Kongresi'yle birlikte kongreye katılan delegelerin tamamı bizim milli değerimizdir.

"Erzurum 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi"

Gençler Erzurum'u aynı şekilde dünyaya tanıtmamız lazım. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, Dadaş'ıyla bu güzel şehir bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyum yapacağız.

İsrail, Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor.

Şunu unutmayın, dik duracağız ama eğilmeyeceğiz. Bütün bunlara rağmen Türkiye bir istikrar adası olarak takdir topluyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik.

Sorunların, sıkıntıların tamamı gelip geçidir. Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyetine sahiptir. Müreffeh, güzel günler bekliyor. Milletçe biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.

Türkiye Yüzyılı'nın parlak günlerini inşallah hep birlikte idrak edeceğiz.

Muhalefete tepki: Cehalet paçalarından akıyor

Milletle aynı yöne bakmak, aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgargülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Ülkenin kazanmasına tahammülleri yok. Cehalet paçalarından akıyor. Sınırlarımızın ötesinde olanlar umurlarında değil.

"Suriye'de halk devrimi gerçekleşti"

Suriye'de halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad kuyruğunu kıstırıp kaçmak zorunda kaldı. 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor.

"Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar"

Ama bakıyorsunuz birileri buna tahammül edemiyorlar. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını sanıyorlar.

Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz, adımlarımızı buna göre atıyoruz. 22 yıl boyunca milletimizin başını yere indirmedik. Her zaman bin düşündük bir söyledik.

"Ülke ülke dolaşıp ülkesini yabancılara kötüleyenlerden olmadık"

Ülke ülke dolaşıp ülkesini yabancılara kötüleyenlerden olmadık. Dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa mazlumun yanında dimdik durduk.

Suriyeli muhacirlere gönlümüzün ve ülkemizin kapılarını açtık, sahip çıktık. Muhalefet bunları anlayamadı ve anlayamaz. Kimi gazeteciler kimi medya mensupları bunu bir türlü kavrayamadı. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi bu topraklarda misafir ettik. CHP, anamuhalefet ne dediler gelir gelmez Suriye'ye göndereceğiz. Biz ne dedik biz muhacir kardeşlerimizi göndermeyeceğiz.

"Son ana kadar neden Esad'dan neden medet umduklarını millete izah edemiyorlar"

Son ana kadar neden Esad'dan medet umduklarını millete izah edemiyorlar. Suriyeli kardeşlerimizin Türk bayraklarıyla zaferlerini kutlamasından niçin rahatsız olduklarını söyleyemiyorlar. CHP yönetiminin Baas diktatörlüğüne bu kadar sempati beslemesinin sebebi nedir? Açıkçası milletimiz gibi biz de merak ediyoruz. Ne oldu Baas düşünce? CHP'nin hayalleri de mi suya düştü? Baas kaybedince otomatik olarak CHP de mi kaybetmiş oldu? Rahatsızlıkları nedir? Bunu açıklığa kavuşturmalılar.

Şam elçiliğini faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı için yanlarında olacağız.

Polemiğe laf yarıştırmaya bizim vaktimiz yok. Biz son 22 yılda Erzurum'a 411 milyar liralık kamu yatırımı yaptık."