"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" deyip THY uçağını birbirine kattı! Kim olduğu merak edildi

THY seferi sırasında uçakta tartıştığı kişiye "Milyar dolarlık adamım lan ben, Türkiye'yi satın alırım. Gel buraya lan!" diyen kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Uçağı birbirine katan kişi, Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'dı. Özcan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, THY tarafından kara listeye alındı. Özür açıklaması yapan Petlas, Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verildiğini bildirdi.

Kamuoyunda sıkça rastladığımız “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez olayın merkezinde, Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Türk Hava Yolları’nın bir uçuşunda "business class" yolculuk eden Özcan, tartıştığı bir kişiye yüksek sesle, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım! Türkiye’yi satın alırım! Bırak ulan, gel buraya!” diye bağırdı. Yolcular arasında tedirginlik yaratan bu anlar, başka yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Gözaltı sonrası serbest bırakıldı

Olay yerine müdahale eden kabin ekibi, Özcan’ı sakinleştirmeyi başardı. Ancak yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine Özcan’ın ellerinin bağlandığı ve uçuş güvenliğinin sağlandığı görüldü.

Uçuş sonrasında emniyet birimlerine teslim edilen Özcan, şikayetçi bulunmaması nedeniyle ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kara listeye alındı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özcan'ın kara listeye alındığını belirtti.

Petlas'tan açıklama

Petlas, Abdülkadir Özcan’ın THY uçağındaki skandalı nedeniyle özür diledi. Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 3 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık. Bu olay, ailemizin ve şirketimizin değerlerine tamamen aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak bir yönü yoktur. Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız. Türkiye kamuoyunu böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz. Saygılarımızla.

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'a ilişkin şirketten ikinci açıklama geldi. Yapılan açıklamada Özcan'ın görevine son verildiği belirtildi. Petlas, Özcan'ın görevden alındığını şu sözlerle duyurdu:

14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Petlas'ı Kombassan'dan satın aldı

Petlas, 1976 yılında Petrokimya Holding çatısı altında motorlu taşıt lastikleri üretmek amacıyla kurulmuştu.

Kırşehir'deki fabrikasında faaliyet gösteren şirket, 1997'de özelleştirme süreci kapsamında Kombassan Holding'e devredilmişti. 2005 yılında ise Abdulkadir Özcan AŞ tarafından 70 milyon dolara satın alınmıştı.

2013 yılı itibarıyla 14 milyar TL'lik satış geliri elde eden Petlas, İSO En Büyük 500 şirket sıralamasında 68. sırada yer almıştı.