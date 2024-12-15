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Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT işlerine karşıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle buluştuğu programda, gençlere duyduğu güveni vurgulayarak, Türkiye'nin geleceğini onların inşa edeceğini söyledi. Erdoğan, gençlere Teknofest ruhuyla dünya çapında vizyon kazandırıldığını belirtirken, yurt dışına övgüler dizenlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gençlik Buluşması programında açıklamalarda bulundu.

LGBT işlerine karşıyız

Erdoğan, evlilik ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Ben Eyüp'e onu söylüyorum, bak diyorum sen gençlik kolları başkanısın. Onun için ekiplerimizi genç yaşta evlendirme sorumluluğunuz var. Buna dikkat edeceksiniz. Ve bir de tabii bizim bir kutsalımız daha var. Yani bu LGBT filan bu işlere de karşıyız. Gaziantep'te Mehmet Tahmazoğlu kardeşimiz bu işlerde çok gayretli. Gaziantep'ten sürekli gençleri Çanakkale'ye götürüyor ve gençlerimiz Çanakkale şehitliğini onlara dolaştırmak suretiyle o kutsiyeti, Çanakkale zaferini nasıl elde ettik, bunu onlarla yerinde yaşamak ve onlardan da yavrularına bunu yaşatmak suretiyle o adımları atıyorlar. Ondan dolayı da ben belediye başkanımızdan çok memnunum, teşekkür ediyorum. Sağ olsun.

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