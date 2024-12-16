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HTŞ lideri Colani'nin başını ört işareti yaptığı Suriyeli kız o anları anlattı: Bir baba şefkatiyle istedi

Beşar Esad'ı deviren Suriyeli muhaliflerin başını çektiği HTŞ'nin lideri Ahmed el Şera'nın (Colani) kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Leya Hayrallah'ın başını örtmesini istemesi sosyal medyada gündem oldu. Hayrallah, o anlara ilişkin "Colani ile karşılaşacağım aklıma gelmezdi. Bir baba şefkatiyle başımı örtmemi istedi." dedi.

Suriye'nin iç savaşında önemli bir isim olan Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani'nin Suriyeli Leya Hayrallah ile çektirdiği fotoğraf gündem oldu. Kıza başını örtmesini işaret eden Colani'nin bu davranışı, bazı kesimler tarafından çarpıtıldı. Suriyeli Leya, o anlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Leya Hayrallah isimli genç kız Colani ile fotoğrafı hakkında, "Ben, tıpkı diğer kızlar gibi, hayatında ailesini, eğitimini ve geleceğini önemli gören biriyim. Bu süreçte hayatımın en onurlu insanlarıyla, bizi özgürleştiren Suriyeli mücahitlerle ve liderleriyle karşılaşacağım aklıma gelmezdi." dedi.

BİR BABA GİBİ BAŞIMI ÖRTMEMİ İSTEDİ

Colani'nin başını ört hareketini anlatan Leya Hayrallah , "Colani, bir baba şefkatiyle ve nezaketle bana başımı örtmem gerektiğini işaret etti. Bu, onun hakkıydı; kendisini temsil eden bir duruş sergilememi istemesi gayet normaldi. Etrafında saçları açık birçok kız vardı, fakat onunla fotoğraf çekilmek isteyenlere bir ölçü koymuştu; tıpkı bir Amerikan gazetecinin onunla röportaj yaparken başını örtmesi gibi. Hepimiz, bizi özgürleştirdikleri için onlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.

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