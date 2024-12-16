TBMM'de Suriye tartışması: DEM Parti'ye tepki yağdı!

Meclis Genel Kurulu'nda sesler yükseldi. DEM Parti’den Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ağır itham gelmesiyle parti grupları sert tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde gerilim yaşandı. Sesler yükseldi. CNN Türk'te yer alan habere göre, tartışmanın fitilini DEM Parti İstanbul milletvekili Özgül Saki'nin Türk ordusunu "işgalci" olmakla suçlaması ateşledi. Genel Kurul'daki sıralardan tepkiler peş peşe geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit Kılıç: "Ordu, asker, polis güzellemeleriyle gerçeğin üzerini örtemezsiniz."

DEM Parti İstanbul milletvekili Özgül Saki: "Büyük emperyalistlerin arasında küçük emperyalist olmak için Türkiye Cumhuriyeti üstünü başını yırtıyor."

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Türk ordusu, askerleri o bölgeye gittiler, o bölgeyi teröristlerden temizlediler. Türkiye Cumhuriyeti'ne işgalci diyeceksin, askerine, polisine laf söyleyeceksin, üstüne de vatanımı seviyorum diyeceksin. Burada bir çelişki var. Küçük emperyalist olmakla suçluyor Türkiye Cumhuriyeti'ni, bu ne cürettir? Eğer gerçekten barış istiyorsanız ki ben inanıyorum istediğinize, lütfen bu ülkenin askerine, bu ülkenin polisine, bu ülkedeki TBMM'ye ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesine bu kadar muhalif olmayın. Böyle olursanız asla barış hayata geçemez. Yapılan, hazırlanan pek çok rapor var. 1300 çocuğun PKK/YPG tarafından kaçırıldığını, dağlara götürüldüğünü, 2022 yılında 1200 çocuğun dağlara götürüldüğünü bu raporlar teyit ediyor. Ne zaman İsrail Filistin'e zulüm ediyor, katliam yapıyor derseniz hemen arkasından Rojava geliyor. Dünyada Filistin'e yapılanlar hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bunu neden söylemiyorsunuz? Çünkü arkanızda ABD var."

MHP, Saadet, ve İYİ Parti'den de DEM Parti'ye tepki geldi

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç: "MHP olarak ordumuzun işgalci tanınmasına asla müsaade etmeyiz. Ordumuza laf söyletmeyiz. Bizim itirazımız başta PKK olmak üzere terör örgütlerinedir."

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin: "DEM Partili milletvekili Özgül Saki, konuşmasında devletimize çok ağır ithamlarda bulundu. Ben Türk ordusunu duyunca heyecanlanıyorum ama gördüğüm kadarıyla siz de farklı şekilde heyecanlanıyorsunuz. Türkiye bu süreçte tarihi bir rol üstlendi, üstlenmeye de devam edecektir."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez: "DEM Parti'nin ısrarla Türk ordusunu işgalci olarak tanımlamasını şiddetle reddediyorum. Bir kere olsun şu meclisin çatısı altından terör örgütü PKK'yı kınayamıyorsunuz."