İETT otobüsü kadını ezdi! Korkunç kaza kameraya yansıdı
Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsünün yolun karşısına geçen bir kadına çarparak ölümüne neden olması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Dün, Büyükdere Caddesi'nde, durağa yanaşan Kemal B. (61) idaresindeki Cevizlibağ-Tuzla seferini yapan "500 T" numaralı İETT otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye K'ye (38) çarpması sonucu yaşanan ölümlü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü Kemal B. emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Kaza anına ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde karşıya geçmek için kaldırımdan yola inen Lütfiye K'ye İETT otobüsünün çarptığı anlar yer aldı.
Olay: 15 Aralık'ta, Büyükdere Caddesi'nde, Sarıyer'e doğru seyreden Kemal B. (61) idaresindeki 34 BEZ 179 plakalı İETT otobüsü, 4. Levent'teki otobüs durağına yanaşırken Lütfiye K'ye (38) çarpmıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Otobüs şoförü Kemal B. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.