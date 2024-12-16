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POLİTİKA

SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'den güldüren cevap

Saadet Partili Bülent Kaya'nın Genel Kurul'da, "Çözüm Süreci'nin ihtimali bile sizi etkilemiş, olumlu anlamda." şeklindeki göndermesine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in verdiği esprili yanıt gülüşmelere neden oldu.

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde ilginç anlar yaşandı. Saadet Partili Bülent Kaya, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e "çözüm süreci göndermesinde bulundu.

"BİZE GENELLİKLE CEZAEVİ YOLU GÖZÜKÜYOR"

Kaya, "Çözüm Süreci'nin ihtimali bile sizi etkilemiş, olumlu anlamda. Sırf barış için tabi" dedi. Önder ise, "Bu tür ihtimaller belirdiğinde bize genellikle cezaevi yolu gözüküyor, biz bunlarla etkilenecek insanlar değiliz" yanıtını verdi.

GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Kaya ise, "Süreçlerde değil ama sonuçlarında öyle" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Önder, Kaya'ya "Anlamazlılığa geleyim yoksa çok üzülürüm bu ifadelere" şeklinde yanıt verdi. Kaya ise, sözlerini geri aldığını söyledi. O anlar Meclis'te gülüşmelere neden oldu.

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