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MEDYA

Hafız Esad'ın mezarının yakılması tartışması Barış Yarkadaş ile Fuat Uğur birbirine girdi

Yazar Barış Yarkadaş ile Fuat Uğur arasında Devrik Suriye lideri Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın mezarının yakılmasıyla ilgili canlı yayında çok sert bir tartışma yaşandı.

tv100'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında devrik Suriye lideri Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın mezarının yakılmasıyla ilgili yaşanan tartışmadan dolayı stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Yarkadaş konuşmasında, “HTŞ geldi dünya tarihine bir vahşet olarak geçecek bir eyleme imza attı. Suriye’nin eski devlet Başkanı Hafız Esad’ın mezarını yaktılar. Mezar yaktılar” demesi üzerine Fuat Uğur, “Çok iyi yaptılar” dedi. Bunun üzerine Yarkadaş ve Uğur arasında tansiyon bir anda yükseldi.

"O kadar iyi yaptılar ki içim soğudu"

Uğur, ‘Katilin mezarı yakılır. O kadar iyi yaptılar ki içim soğudu’ demesi üzerine Yarkadaş, “Bir mezarın yakılmasını savunmak sana yakışmıyor’ dedi.

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