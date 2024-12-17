Erman Toroğlu'ndan İBB'deki aksaklıklara tepki: Bir Türk olarak rezil oldum

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, İBB yönetimi altındaki raylı sistemlerdeki arızaları eleştirerek, "bir Türk olarak rezil oldum!" dedi. Şişhane Metro İstasyonu'nda 90 metrelik yürüyen merdiven ve asansörlerin çalışmadığını belirten Toroğlu, bu durumun yaşlıları, çocuklu aileleri ve turistleri zor durumda bıraktığını ifade etti.

eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi altındaki raylı sistemlerde artan yürüyen merdiven ve asansör arızalarını eleştirdi.

EKOL TV'de yaşadığı sıkıntıyı anlatan Toroğlu "Gerçekten çok büyük bir ayıp! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tam yol ileri diyorsunuz ama bu nasıl ileri? O akşam bir Türk olarak rezil oldum." dedi.

İşte Toroğlu'nun sözleri;

Cuma akşamı önemli bir olay yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum arkadaşlar. Cuma akşamı saat 21.40 civarında Levent'ten metroya bindim ve Şişhane'de indim. Şişhane'de iki çıkış var; biri Şişhane'ye, diğeri İstiklal Caddesi'ne çıkıyor. İstiklal Caddesi'ne çıkmak için yöneldim ancak yaklaşık 90 metrelik yürüyen merdiven çalışmıyordu. Asansöre yöneldim, o da çalışmıyordu. Diğer merdiven de arızalıydı.

Orada çocuklu aileler, yaşlılar, yabancı turistler... Gerçekten çok büyük bir ayıp! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tam yol ileri diyorsunuz ama bu nasıl ileri? O akşam bir Türk olarak rezil oldum. Yabancıların konuşmalarını duydum, çok üzüldüm. "Şişhane'ye gidin" diyorlar. Şişhane'ye indikten sonra taksiye mi binsin insanlar İstiklal Caddesi'ne çıkmak için? Aynı sorundan birçok yerde şikayet var; Mecidiyeköy'de, Zeytinburnu'nda ve daha pek çok metro istasyonunda.

Sevgili Başkan, yürüyen merdivenleriniz ve asansörleriniz tam yol geri gidiyor! Yapmayın lütfen, bu durum yaşlıları, çocuklu aileleri çok zorluyor. İnsanlar ellerinde poşetlerle, kucaklarında çocuklarla 7 kat merdiven çıkmak zorunda kalıyor. Birçok metro istasyonunda bu sorun var, artık bir çözüm bulun lütfen.