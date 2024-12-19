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Ataşehir'de apartman yöneticisi park yeri tartışmasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Ataşehir'de apartman yöneticisi park yeri yüzünden tartıştığı terzi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi'nde terzi Sadık U. (68) ile apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62) arasında araç park yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık U, Demirtaş'a silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demirtaş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sadık U. polislerce gözaltına alındı.

Cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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