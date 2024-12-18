Küçük çocuğa 'baban hırsızlık yapar mı' diye soran CHP'li başkandan özür açıklaması

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bir çocuğa "Baban rüşvet yer mi?" şeklinde espri yaptığı videonun tartışmalara yol açmasının ardından açıklama yaptı. Özarslan, videonun çarpıtılarak yayıldığını ve olayın bir şaka olduğunu belirtirken, kamuoyunu meşgul ettiği için özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye binasında küçük bir çocuk ile diyaloğu gündem olmuştu. Babasıyla belediye binasına gelen küçük çocuk, Özarslan'a, ‘Babamı zabıta yapar mısınız?’ diye sorması üzerine Özarslan, ‘Baban rüşvet yer mi?’ diye sordu.

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Tartışılan başkan canlı yayında konuştu!

Tartışılan Başkan konuyla ilgili katıldığı bir canlı yayında konuyla ilgili açıklama yaptı. Özarslan, “Yaklaşık 3 gündür üzerimizde linç girişimi var. Özür açıklaması yapmamamıza rağmen anlamadığımız şekilde üzerimize geliyorlar. Perşembe günü benim kendimin yayınladığı bir videodan bahsediyoruz. Gizli çekilmiş bir video değil bu. Kendimizin çektiğimiz bir video. Bu cümlemi herkes dikkate alsın.

“Çarpıtılmış bir şekilde servis edilmiştir”

İlk olarak bu videoyu Aralık ayının 12’sinde paylaştık. 25 bin kişi izlemiş ve olumsuz yorum almamış ne hikmetse 3 gündür beğeni ile karşılanan video 15 Aralık’ta saat 16:12’de trol olarak nitelendirilen bir sosyal medya hesabından başı ve sonu kesilerek, çarpıtılmış bir şekilde servis edilmiştir.

“Bir çocukla şaka muhabbetiydi”

Her Perşembe halk günü yapıyoruz. Orada da devletimizin bir uzman çavuşu zabıta olmak istediğini talep etti çocuğuyla gelip. Değerlendireceğiz dedikten sonra yanındaki çocuğu çok zeki bir çocuktu. Evladıma sorun dediler. Espri ortamı doğdu. O ortamda ilçe başkanları dahil meclis üyelerime kadar bir sürü kişi vardı. Bir çocukla şaka muhabbetiydi bu. Videonun devamı öncesi vardı.

“Kamuoyunu meşgul ettiğim için özür diliyorum”

Ben ekibime beni manipüle edilebilecek bir video yayınlamışsınız. Biz böyle düşünmedik. Yine kamuoyunu meşgul ettiğim için özür diliyorum. Bu konuyla ilgili büyüklerime de gerekli bilgileri verdim” dedi.

“Sorulardan biri maksadını aşmış”

Ardından konuyla ilgili konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, “Ben olayı hem izledim hem de başkan ile konuştum. Bir çocuk geliyor, babası diyor ki beni çocuğuma da sorun diyor. Orada sorulan sorulardan birinin maksadını aştığını söyledim. Sayın başkanımız da maksadını aştığını düşündüğü için özür diliyor. ‘Vatanını seviyor mu? Devletini seviyor mu? Bayrağını seviyor mu? Diye soruluyor. Sonra sorulan soru için zaten Sayın Başkan yayında kendisi söyleyeceğini söylüyor” dedi.