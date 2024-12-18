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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İkili görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlenecek ve Mikati onuruna akşam yemeği verilecek.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra Mikati onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

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