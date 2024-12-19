Beşiktaş Başkan adayları arasında gergin anlar! "Sen kimsin ki..."

Beşiktaş'ta başkanlık seçimleri öncesi Ekol TV'deki canlı yayında Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel arasında tansiyon yükseldi. Hüseyin Yücel’in “Mayıs’a kadar 50 milyon Euro’yu nasıl bulacaksınız?” sorusuna Adalı, “Kimsin sen ya, bunu bana nasıl soruyorsun? Hayırdır?” diyerek sert tepki gösterdi. Parasal konular ve yönetim anlayışı üzerinden karşılıklı ithamlar, yayında gergin anlara neden oldu.

Beşiktaş'ta başkanlık için seçimler yaklaşırken iki aday ortak yayında buluştu. Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, Ekol Tv'de Candas Tolga Isik ile Az Önce Konustum programında açıklamalarda bulundu.

İki başkan adayı arasında kulübe hibe edilen para üzerinden tartışma çıktı. İşte programdan öne çıkan konuşmalar.

Seçilirse ilk icraati ne olacağı sorulan Serdal Adalı: "İlk iş olarak bir ödeme programı var. O ödemeleri yapacağız. Türkiye'nin en büyük camiası maalesef son 1 aydır bir kaos ortamı yaşıyor. Kaos ortamının önce Beşiktaş'ın üstünden kalkması lazım. Önce kaos ortamının nasıl olduğunu, yaşadığımız rezilliklerin sebebini öğrenmek istiyorum. Biz camiamızda hiç böyle şeyler yaşamadık. Beşiktaş'ın adıyla yanyana gelmeyecek şeyleri izledik. Hangimiz seçilirsek seçilelim, Hüseyin Bey de seçilirse sonrasında bu durumun önüne gelmememsi için, yaşadığımız ortamın niye olduğunu konuşmamız lazım."

Seçilirse ilk icraati ne olacağı sorulan Hüseyin Yücel: "Seçildiğim günün ertesi günü ilk iş iki rekat şükür namazı kılacağım. Akşamına yönetim kurulunda görev dağılımını yapıp, bir an önce işe koyulacağız. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne bile tahammülü yok beklemek için. Serdal Bey'in kalkışma sözleri oldu. Ben herhalde en demokratik darbeci oluyorum. Biz görevi bırakırsak, kayyuma kadar gidecek bir süreç yaşanacağı için bırakmadık. Darbe yapan adam ertesi gün seçim kararı almaz diye düşünüyorum."

"Sen kimsin hayırdır"

İkili arasında gergin dakikalar yaşandı. İşte o diyalog:

Hüseyin Yücel: "Şu anda Beşiktaş'ın sıkıntısı, mayıs ayına kadar 50 milyon euro. Nasıl bulacağını bu parayı tekrar sorayım."

Serdal Adalı: "Kimsin sen ya bunu bana nasıl soracaksın ya? Hayırdır? Ben sana paranı veriyorum. Bir daha yanyana gelmeyelim. Bu nasıl bir tavırdır?"

Hüseyin Yücel: "Biz yanyana değiliz zaten."

"Ben 600 milyon TL yollayayım"

Hüseyin Yücel: "Parasal konularla ilgili fikir jimnastiği yaptık. Sürekli bir algı peşinde Serdal Adalı. O konuşmada 'Gel benim 2. başkanım ol' dedim. Ben de 'sen gel benim 2. başkanım ol' dedim. Güldü. Serdal Bey'le bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Ben paramı bağışlayacağımı söylüyorum. 2 milyon Euro'yu 5 senede 10 milyon Euro sözüm verdi. Ben 6 ayda 10 milyon Euro verdim. Para konuşmayalım Serdal Bey."

Serdal Adalı: "Hüseyin Başkanım, güzel yakışıklı başkanım. Bırakalım artık para meselelerini. Her gitikleri yerde 'kasa kolaylığı sağladım, blokeli para' vs. Ben yarın senin 600'ünü yollayım. Hibe ettin zaten 10 milyonu da. Şu para işlerini bırakalım. İstersen Mayıs ayında gel, beraber çalışalım ama şu durumda... Hala 50 milyonu buldun mu diyorsun ya."