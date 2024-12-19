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CHP’nin başörtüsü kini bitmiyor! Kadın vekile laf attılar adeta kıyamet koptu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürtçe konuşmalar, başörtüsü tartışmaları ve Özgür Özel'in açıklamaları siyasetin gündemini sarsmaya devam ediyor. Hadi Özışık, Youtube yayınında Ayşegül Doğan’ın Kürtçe konuşması, başörtüsü üzerinden yaşanan gerilimler ve Meclis’teki diğer olayların Türkiye’ye etkilerini değerlendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son günlerde yaşanan tartışmalar, siyasetin gündemini belirlemeye devam ediyor. Kürtçe konuşmaların "bilinmeyen dil" olarak kaydedilmesi, başörtüsü üzerinden yapılan sataşmalar ve Özgür Özel'in tartışmalı açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında, DEM Milletvekili Ayşegül Doğan’ın Meclis’te Kürtçe konuşması ve MHP’li Celal Adan’ın buna verdiği destekten başlayarak, rahmetli Turgut Özal döneminden bugüne Kürtçe ile ilgili tartışmaları masaya yatırdı. Ayrıca, Özgür Özel’in skandal ifadeleri ve bu açıklamaların Türkiye’ye etkileri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Başörtüsü tartışmaları, Nihan Ayan’ın konuşması ve Leyla Şahin Usta’nın tepkisine de değinen Özışık, Mehmet Şimşek ve Murat Kurum’un Meclis’te yaşadığı olayları da değerlendirdi.

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