MasterChef'te 5. ceketin sahibi belli oldu Onur'un gözyaşları damga vurdu

MasterChef’te büyük final adım adım yaklaşırken yarışmacılar arasındaki rekabet de had safhaya ulaştı. Popüler aşçılık yarışması MasterChef'te 5. ceketin sahibi belli oldu. Öte yandan geceye genç yarışmacı Onur’un gözyaşları damga vurdu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'e eski yarışmacılardan Dilara Başaran konuk olduç Yarışmacılar, Başaran'ın kaşık alan 'Eminönü' tabağını yaptı.

Kıran kırana rekabetin yaşandığı gecede şefler tabağını tadarken Onur bir anda gözyaşlarını tutamadı.



Şefler ve yarışmacılar ne olduğunu merak etse de Onur sinir boşalması yaşadığını söyledi.

Semih arkadaşının yanına gelerek, "Üzülme. Sen Masterchef 2024 tarihine damga vurdun. Her zaman olmaz. Bir şey olmaz sıkma canını" dedi.



MasterChef'te ceket yarışında ilk altıya kalan beşinci isim Eda oldu.