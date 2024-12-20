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TSK sözleri sonrası Özlem Gürses gözaltına alındı

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Devletin kurumlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgi yayma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada Özlem Gürses'in gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses hakkında kendisine ait Youtube kanalındaki canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada "Samiye Özlem Gürses isimli şahıs hakkında kendisine ait ‘TV OZ’ isimli YouTube kanalındaki bugün (20/12/2024) tarihli yayında Cumhuriyetimizin milli ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş.” şeklinde sözler sarfederek Türk Silahlı Kuvvetlerimize terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği tespitiyle Devletin kurum ve organlarını aşağılama ve Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız re’sen başlatılmış olup şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." bilgilerine yer verildi.

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