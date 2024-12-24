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Tanju Çolak'tan Talisca'nın Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili olay iddia

Tanju Çolak, yıldız futbolcu Talisca'nın devre arasında Fenerbahçe'ye gelecek olmasıyla ilgili "Bir Talisca değil, 3 Talisca olsa bile Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamaz." dedi.

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini sona getirdi. Sarı-lacivertliler hem Brezilyalı yıldız hem de Al-Nassr ile el sıkıştı. Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak olan Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken yorum eski futbolcu Tanju Çolak'tan geldi.

Ekol TV'de yayınlanan "Ekol Futbol Ektsra" programında transferi değerlendiren Çolak, "Bir Talisca değil, 3 Talisca olsa bile Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamaz. Ali Koç ve Acun Ilıcalı futbolu bilyor. Kaliteli futbolcu transfer edemiyorlar bu bir gerçek. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye çıkılamıyor. Galatasaray 1 yiyor iki atıyor ama Fenerbahçe 1 yiyor 1 atamıyor zorlanıyor. Mourinho bana göre futbolcu seçemedi. Takımı kötü, stoperleri kötü. Talisca geçen sene mart ile mayıs arasında hiç oynanamış, Sakatlığından dolayı. Allah aşkına takımı niye veriyor hiç düşünmüyor musunuz?" dedi.

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