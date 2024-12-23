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Ahmet Çakar 'kabak gibi penaltı' dedi yayıncı kuruluşa sert tepki

Ahmet Çakar, Eyüpspor-Fenerbahçe maçında Tadic'in ortasında Melih'in ceza sahası içinde elle oynamasını göstermeyen yayıncı kuruluşu taraf tutmakla eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'de hakem kararları çok konuşulmaya devam ediyor. Hakemler kadar yayıncı kuruluş da eleştirilerin odağında.

Eski hakem Ahmet Çakar, dün akşam canlı yayınlanan Beyaz Futbol programında yayıncı kuruluşu servis ettiği görüntüler üzerinden taraf tutmakla suçladı.

Çakar, "Yayıncı kuruluş tarafgir bir kuruluştur! Operasyon varsa yapı mapı diyorsunuz ya federasyon, hakemler. Yapıda büyük sıkıntı yayıncı kuruluşta. Bunu Cuma akşamı gördüm. FB'nin yediği golde faul olmadığını gördük. FB'nin golü öncesi İrfan Can'ın dirseğini de gördük. Sonra kabak gibi penaltı var. Elini uzatıyor Tadic'in ortasına. Ben bunu gece gördüm. Twitter'da gördüm. Maç esnasında görmedim. Vallahi görmedim. Gören varsa beri gelsin. Niye göstermiyorsun. Fener kötü oynadı lafım yok. Yayıncı kuruluş işinizi yapsanıza. VAR hakemi de görmüyor. Ayrıca En Nesyri'ye penaltı var ofsayt veriyor. Ofsayt olup olmadığını 6 dakika sonra görüyorum. Burada montaj yapılıp oyuncuların ileri geri oynatılıp minareyi çalan kılıfını uydurur misali yapmadığını nereden bileyim. Kimsiniz siz kardeşim. Yaptığınız büyük yanlış" dedi.

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