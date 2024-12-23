Narin Güran cinayeti ile ilgili bomba iddia: Korunan 1 sanık daha var

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili tartışmalar sürerken, sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, olayda "korunan bir kişinin" olduğunu ve bunun davanın dışında tutulduğunu iddia etti. Avukat Eryılmaz, korunan kişinin erkek olmadığını ve olayın "namus meselesi" olabileceğini belirtti.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran korkunç bir cinayete kurban gitti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette Narin Güran’ın katilinin kim olduğu tartışılmaya devam ediyor. Bir televizyon programına konuk olarak katılan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar avukatı Ali Eryılmaz ve sanık Enes Güran’ın avukatı Av. Mahir Akbilek, çok konuşulacak sözler sarf etti.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından flaş açıklama

Programda tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu, “Burada, bu 4 sanığın dışında korunan biri var mı?” diye sormasının ardından Nevzat Bahtiyar avukatı Ali Eryılmaz’dan flaş açıklama geldi. Eryılmaz açıklamasında, “Bu davada 4 tane sanık var, 4 tane sanığın dışındaki bir sanık korunuyor. O korunan kişi bu davanın içerisinde değil” dedi.

Namus meselesi mi?

Konuşmasına devam eden avukat Eryılmaz, korunan kişinin erkek olmadığını belirterek “Ve olayda bir namus meselesi” dedi.