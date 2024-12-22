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Muğla'da hastaneye çarpan helikopter kazadan hemen önce böyle görüntülendi

Muğla'da hastaneye çarptıktan sonra düşen helikopterin kaza anından hemen önce çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, helikopterin pistten havalandıktan sonra hastaneye doğru yöneldiği görülüyor.

Ambulans helikopter, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı. Helikopter daha sonra boş alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.

Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelin vefat ettiğini bildirdi.

Hastaneye çarpan helikopterin kaza anından hemen önce çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.

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