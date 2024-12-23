BIST 9.725
DOLAR 35,18
EURO 36,72
ALTIN 2.965,17
GÜNCEL

Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şera, Şam manzarası izleyerek çay içti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'ın stratejik öneme sahip Kasyun Dağı'nda çay içerek şehri izledi. İkilinin bu buluşması, basın toplantısı sonrası gerçekleşirken, dağ, hem tarihi hem de askeri önemini koruyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi.

Fidan ile Şera, düzenledikleri ortak basın toplantısın ardından akşam saatlerinde, Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na giderek çay eşliğinde şehri seyretti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da X sosyal medya hesabından ikilinin Kasyun Dağı'ndaki fotoğrafını paylaştı.

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

Aynı zamanda kentin manzarasının en iyi izlenebileceği yer olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında halen stratejik önem arz ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mağlubiyet sonrası Kayserispor başkanı istifa etti
Mağlubiyet sonrası Kayserispor başkanı istifa etti
Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da görüştü
Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da görüştü
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter kazadan hemen önce böyle görüntülendi
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter kazadan hemen önce böyle görüntülendi
Murat Kurum'dan kira desteği müjdesi! 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseldi
Murat Kurum'dan kira desteği müjdesi! 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseldi
Beykoz'da evde yapılan aramada ele deçirildi Nil timsahı anakonda yılanı
Beykoz'da evde yapılan aramada ele deçirildi Nil timsahı anakonda yılanı
MasterChef'te 5. ceketin sahibi belli oldu Onur'un gözyaşları damga vurdu
MasterChef'te 5. ceketin sahibi belli oldu Onur'un gözyaşları damga vurdu
TSK sözleri sonrası Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK sözleri sonrası Özlem Gürses gözaltına alındı
Merdan Yanardağ'dan canlı yayında skandal benzetme!
Merdan Yanardağ'dan canlı yayında skandal benzetme!
Beşiktaş Başkan adayları arasında gergin anlar! "Sen kimsin ki..."
Beşiktaş Başkan adayları arasında gergin anlar! "Sen kimsin ki..."
Ferdi Tayfur'un son hali görüntülendi! Hayranlarına 'iyiyim' mesajı
Ferdi Tayfur'un son hali görüntülendi! Hayranlarına 'iyiyim' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
CHP’nin başörtüsü kini bitmiyor! Kadın vekile laf attılar adeta kıyamet koptu
CHP’nin başörtüsü kini bitmiyor! Kadın vekile laf attılar adeta kıyamet koptu