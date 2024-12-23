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İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.

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