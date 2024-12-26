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Nedim Yamalı, neden AK Parti'ye geçtiğini açıkladı

Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı, partisinin ittifakının sandıkta onay almadığını ve bu nedenle devam etmesinin doğru olmadığını belirtti. Yamalı, kongreye kadar AK Parti'ye önemli sayıda yeni katılımın olacağını belirtirken, CHP'nin bazı illerde vekil çıkarmasında Gelecek Partisi'nin katkısını vurguladı. Ayrıca, Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla ilgili, AK Parti'nin kapılarının Davutoğlu'na kapalı olduğu bilgisini paylaştı.

Nedim Yamalı'nın Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrasında siyasetin gündemi hareketli.

Meclis'te Gelecek-Saadet ve DEVA grubunun birleşerek oluşturduğu grup, grup kurabilme asgari sayısı olan 20 vekilin altına düştü. Saadet Grubu'nun bundan sonraki yol haritasının ne olacağı merak edilirken gündemdeki bu ve diğer önemli başlıklara ilişkin Nedim Yamalı'dan tv100'e özel açıklamalar geldi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a verdiği röportajla tv100'e özel açıklamalarda bulunan Yamalı istifasına ilişkin merak edilen birçok soruya yanıt verdi. Yamalı, "Gelecek-Saadet ve DEVA'nın ittifakı sandıkta onay almadı. Yani bu ittifakın devam etmesi doğru değil." derken kongreye kadar AK Parti'ye ciddi sayıda yeni katılımların da olacağını ifade etti.

Nedim Yamalı'nın açıklamaları şu şekilde:

Neden AK Parti'ye geçti?

"Yeni bir parti kurduk ancak seçimlerde istediğimiz oyu alamadık. Millet teveccüh göstermedi. Israrcı olmamak lazım. Siyasette çözümsüzlük bir çözüm değildir. Süreci tıkamak doğru değildir."

"CHP bizim sayemizde vekil çıkardı"

 "Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi İttifakını sağlamıştı. Ancak mevcut CHP yönetimi farklı yolda ilerliyor. 50 yıl sonra CHP Rize ve Düzce'de bizim sayemizde vekil çıkardı."

Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye geçecek mi?

Ayrıca Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan röportajında Davutoğlu'nun da AK Parti'ye geçip geçmeyeceğine ilişkin yönelttiği soruya Nedim Yamalı'nın bir yanıt vermek istemediğini kaydederek, "AK Parti cephesinden aldığım kulis bilgisi AK Parti'nin Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelmeyeceği yönünde. AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı." şeklinde konuştu.

 Kaynak: tv100

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