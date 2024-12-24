2025 yılı asgari ücreti belli oldu! Yüzde 30 zam yapıldı

Milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Milyonlar nefeslerini tuttu, asgari ücret için belirlenen rakamı bekliyordu. Türkiye gündeminde uzun süredir yer alan asgari ücret konusu, artık nihai karara bağlandı. 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklandı.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret 4. toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatında hakkaniyeti önde tutarak ülkemizin kalkınmasını sağlayabiliriz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda refahın güçlendiği bir geleceği de hedeflemekteyiz. Türkiye'nin artık ciddi bir dezenflasyon sürecinde olduğunu ifade etmek isterim. Fahiş fiyat artışlarına karşı da mücadele yürütüyoruz. Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Çalışanlarımızın refahını artıran ve ülkemizin ekonomik istikrarının güçlendiren bu süreci başarıyla yürüttüğümüzü düşünüyorum. Komisyon çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm sendika ve ilgili bakanlıklarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. Belirlenen yeni miktarı tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz" dedi.