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MEDYA

Kübra Par ve Ece Üner'den "Fakir hayat en sağlıklı hayattır" diyen Oytun Erbaş'a tepki

Prof. Dr. Oytun Erbaş tv100’de Buket Aydın Soruyor programının konuğu oldu. Erbaş'ın programda yaptığı asgari ücret yorumu tartışmalara neden oldu.

tv100’de Buket Aydın Soruyor programının konuğu olan Erbaş,  “Ben her zaman şunu söylüyorum. Fakir hayat ya da fakir tip hayat en sağlıklı hayattır. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler” ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner ve  TV100 spikeri Kübra Par, o sözlere tepki gösterdi.

Par “Hani ağzı olan konuşuyor diye bir laf var ya tam Oytun Erbaş’a göre. O göbeği 1200 kalori yiyerek mi yaptı acaba. İnsan sinirlenmeden edemiyor” ifadelerini kullanırken Üner, "Kendisine sağlıklı hayat diliyorum" dedi.

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