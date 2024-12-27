Salim Güran'ın ifadesinde dikkat çeken cümle! İlk kez anlattı...

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan amcası Salim Güran, ikinci duruşmada Narin’i aramak için dere kanalına girdiğini ve burada ayağına yumuşak bir şey değdiğini söyledi. Mahkemede ilk kez dile getirilen bu ifade, olayın detaylarına dair yeni bir gelişme olarak dikkat çekti.

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

tv100'de canlı yayına bağlanan muhabir Canan Altıntaş, amca Salim Güran'ın ifadeleri arasında söylediği ilk kez bir cümle duyduğunu belirtti.

''Bu ifadeyi ilk kez duyduk''

''Salim Güran’ın ifadeleri arasında ilk kez söylediği bir cümle var. İlk kez bu ifadeyi duyduk. Narin kaybolduktan sonra kanala gittiğini, ayakkabılarını çıkardığını, yürüdüğü sırada ayağına yumuşak bir şeyin değdiğini söyleyerek o anda yaşadığı duyguları mahkeme salonunda anlattı. “Allah korusun inşallah değildir” deyip sonrasında poşet olduğunu ve yosunlardan dolayı bu yumuşaklığının olduğunu mahkeme salonunda anlattı. Salim Güran’ın daha önce biz kanala girdiğini ve Narin’i aradığını bilmiyorduk.'' dedi.