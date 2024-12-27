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Manisa'da bir kadının 'asgari ücret' konuşması gündem oldu! "Nasıl alım gücü yok?" dedi eşini örnek verdi

Sokak röportajında bir kadının asgari ücretle ilgili söyledikleri dikkat çekti. Aylık gelirlerinin 25 bin lira olduğunu, 9 bin lira da ev kirası verdiklerini söyleyen kadın, "Benim çocuğum avokado kaju ile büyüyor. Nasıl alım gücü yok?" dedi.

2025 yılı için yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yeni rakam genel olarak asgari ücretlilerin büyük bir kısmını memnun etmezken, yeterli olduğunu savunanlar da çıktı.

Bir sokak röportajında bir kadının asgari ücretle ilgili yaptığı yorum sosyal medyanın gündemine oturdu.

Manisa Cep TV'nin mikrofonuna konuşan kadın; evinin kira olduğunu, fabrikada çalışan eşinin aylık 25 bin lira aldığını, buna rağmen geçinebildiklerini belirtti. 

"Benim tek kocam çalışıyor..."

Röportajda söz konusu vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Ben mısır unuyla büyümüşüm. Benim çocuğum avokado, kaju ile büyüyor. Nasıl alım gücü yok? Benim tek kocam çalışıyor. Evim kira. Ben çalışmıyorum. Ama her şeyi alıyorum. Eşim 25 bin lira kazanıyor. Fabrikada çalışıyor. Evimin kirası 9 bin TL. Ama yetiyor. Gazze'deki insanların bir ekmek bulamadıklarını gördükçe... Benim kızım avokado, kaju yiyebiliyor."

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