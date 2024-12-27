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GÜNCEL

Üzerine buz kütlesi düşen genç yaşamını yitirdi

Erzurum'dan yolda yürürken üzerine buz kütlesi düşen 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'da üzerine kar ve buz kütlesi düşen genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta 24 Aralık'ta gece saatlerinde A.T.A'nın (22) üzerine önünde yürüdüğü binanın çatısından buz ve kar kütleleri düştü.

Ağır yaralanan A.T.A, kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Gencin üzerine kar ve buz kütlelerinin düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, A.T.A'nın, yürürken üzerine kar ve buz kütlelerinin düşmesi ile kaçmaya çalışırken yere yığılması yer alıyor.

Kayıtlarda, üst sokaktan geçen birinin yerde yatan A.T.A'yı fark edip yanına giderek müdahale etmesi ve çağrılan ambulansın ağır yaralı genci hastaneye götürdüğü anlar görülüyor.

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