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POLİTİKA

Özgür Özel ile Gürsel Erol arasında sözlü tartışma CHP'li vekiller Özel'in çıkışına şaşırdı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kapalı bir oturum sırasında konuşma yaparken, bilgisayara kilitlenmiş olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "beni dinliyor musunuz" diye sorunca, Özel "Ben Genel Başkanım" diyerek Gürsel Erol'u azarladı.

CHP'de basına kapalı toplantılarda gerilim eksik olmuyor. Son tartışma Özgür Özel ile Gürsel Erol arasında yaşandı.

Sözcü muhabiri Altan Sancar, ikili arasında yaşanan ilginç anları Sözcü TV'de aktardı.

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