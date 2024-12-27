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MEDYA

Canlı yayında 'asgari ücret ve kent lokantası' polemiği

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Ekol TV'de asgari ücretin konuşulduğu bir bölümde dikkat çeken bir polemik yaşadı.

Ekol TV’de yayınlanan Tartışma Zemini programında, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Programda kent lokantalarının sosyal önemine değinen Sevinç, "İktidarı destekleyen bazı kişiler kent lokantalarını küçümsüyor ama bu lokantalar çok önemli bir sosyal görevi yerine getiriyor," dedi.

Hadi Özışık ise tartışmanın sürekli farklı yöne çekildiğini dile getirerek "Reklamları geçelim, asgari ücretle ilgili düşüncelerini paylaş," diyerek Sevinç’in asgari ücret konusundaki görüşlerini sordu.

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