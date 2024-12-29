Nevzat Bahtiyar'ın avukatı canlı yayında konuştu: Bunun üzerinde yüzlerce kez çalıştık

Narin cinayeti davasında üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise delilleri karartma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, farklı bir savunma stratejisi geliştirdiklerini ve müvekkilinin haklarını savunmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Kamuoyunun aylardır yakından takip ettiği Narin cinayeti davasında dün karar açıklandı ve 4 sanıktan 3'üne ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Davanın sonucuna ve verilen karara ilişkin tartışmalar sürerken Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı Ali Eryılmaz, tv100'de önemli açıklamalarda bulundu.

Eryılmaz, Nevzat'ın mahkemede yapacağı savunmanın üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "Kendimize farklı bir savunma stratejisi geliştirdik ve dava sonuna kadar buna devam ettik. Nevzat'ın duruşmada nasıl savunma yapacağını, nasıl konuşacağını, hangi mimik ve el hareketleriyle savunmasını yapacağı konusunda yüzlerce kez çalışma yaptık ama bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"Kendimize farklı bir savunma stratejisi geliştirdik"

Ali Eryılmaz'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kısaca size davayla ilgili düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Nevzat Bahtiyar'ın müvekkilliğini aldığımızdan günden bugüne kadar zorlu bir dönem geçirdik. Davanın önemi ve hassasiyetinin yanında toplumun baskısı da üzerimizde bir baskı oluşturdu.

Müvekkilimiz Nevzat Bahtiyar'ın hakları için mücadele ederken toplumun beklentilerini de karşılamaya gayret ettik. Diğer avukat arkadaşımla güzel bir birliktelik kurduk ve iş birliği yaptık. Müdahil avukatları ile diğer sanık avukatlarının yaptığı savunmalardan sonra kendimize farklı bir savunma stratejisi geliştirdik ve dava sonuna kadar buna devam ettik.

"Nevzat'ın nasıl savunma yapacağıyla ilgili yüzlerce kez çalışma yaptık"

Diğer avukatların mahkeme heyetine karşı özellikle usül hukukundan başlayıp diğer mevzulara kadar uzanan eleştirilerine hiçbir zaman girmedik. Mahkeme heyetini ve diğer devlet kurumlarını karşımıza almadık. Odaklandığımız tek şey dava için hazırladığımız savunmamız oldu ve bu çalışma doğrultusunda çalışmamıza devam ettik. Bu dava için savunmaların hazırlanması en zor işlerden biri oldu. 2 günümüzü aldı. Nevzat'ın duruşmada nasıl savunma yapacağını, nasıl konuşacağını, hangi mimik ve el hareketleriyle savunmasını yapacağı konusunda yüzlerce kez çalışma yaptık ama bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum.

"Günün sonunda gerçek suçlular cezalarını buldu"

30 gün önce bir sloganla yola çıktık, Nevzat suçlu, ancak katil değil, dedik. Bu slogana uygun olarak hareket ettik ve çalışmalarımız sırasında aynı bizim gibi düşünen binlerce insanın bize verdiği motivasyonla da yapmak istediğimiz şeylerin çoğunu da yapabildik. Zor da olsa günün sonunda gerçek suçlular cezasını buldu. Az da olsa toplum vicdanı rahatladı ve işlemediği bir suçtan yargılanan Nevzat da yine hak ettiği cezayı aldı. Delilleri karartmaktan dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Belki vicdanları rahatlatmadı, aldığı ceza birçoğuna göre az kaldı ancak şunu unutmamak gerekir ki, cinayete iştirakten beraat ettikten sonra kendisine verilebilecek tek ceza delilleri karartmak ve yok etmekten dolayıydı. Bu suçun kanundaki alt sınırı 6 ay üst sınır 5 yıldı. Mahkeme 4 yıl 6 ay ile kendi takdir hakkını kullandı."