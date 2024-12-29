Burcu Köksal: Ekrem İmamoğlu’nun söyledikleri kendini bağlar

Talat Atilla’nın sunduğu Pazar Siyaseti programının bu haftaki konuğu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal oldu. Burcu Köksal, DEM-İmralı görüşmesi hakkında, "Bahçeli'nin davetini dinleyince yapay zeka ile yapılmış zannettim." dedi. Köksal, "Ekrem İmamoğlu’nun söyledikleri kendini bağlar. Afyonkarahisar ittifakını kurdum, Atatürk ile derdi olan yer alamaz." ifadelerini kullandı.

Talat Atilla’nın sunduğu Pazar Siyaseti programının bu haftaki konuğu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Narin cinayeti davası hakkında

Narin Güran kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet oksun. Dün karar açıklandı. Annesi, abisi ve amcasına ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Narin’in cenazesini saklayan kişiye de 4 buçuk yıl hapis cezası verildi. Dün açıklanan kararla, verilen cezalar yüreğimize bir nebze su serpse de, yine de bir takım aydınlatılması gerekilen şeyler olduğunun söylendiğini biliyorum.Hiçbir şey Narini geri getirmeyecek. Bir Narin’i daha kaybetmemek için ne yapılması gerekiyorsa yapmak gerekiyor.

DEM –İmralı görüşmesi

Ne kadar terör örgütü varsa ben karşısındayım.Sayın Bahçeli’nin Öcalan konuşmasını duyunca yapay zeka ile yapılmış zannettim. Çok şaşırdım. Bunu CHP yapsa binalarımız taşlanırdı. Şehit yakını ve gazilerinin fikri alınmadan bir şey yapılmasını doğru bulmuyorum. Onların rızasını almadan bir süreç yürütülmemeli. Biz bu çizgideyiz. Şehit aileleri ve gaziler çok üzgün. Ben doğru bir süreç yürütüldüğünü düşünmüyorum.Meclis’e çağrılması yanlıştı. Meclis’i yıkmak isteyenler Meclis’te olmamalı.

Şu anda DEM’liler sizin belediyeye giremiyor mu?

Ben şunu söyledim, terör örgütlerine terör örgütü diyemeyenlerle işim olmaz. DEM Partisi bugün PKK’ya terör örgütü desin, ben o zaman aferin derim. Ama bunu bütün partilerin söylemesi gerekir. Afyonkarahisar’ın havası sert insanı merttir. Afyonkarahisar’dan vatan haini terörist çıkmaz. DEM Partisi’ni Kürtlerin temsilcisi olarak görmek de yanlış.

"Ekrem İmamoğlu'nun söyledikleri kendini bağlar"

Ekrem İmamoğlu’nun söyledikleri kendini bağlar. Benim ne söylediğimi ne kast ettiğimi bütün Türkiye anladı. Afyonkarahisar ittifakını kurdum, Atatürk ile derdi olan yer alamaz.

DEM Parti'nin İmralı açıklaması hakkında

Umut hakkıyla ilgili çok sayıda kanun teklifi verildiğini görüldüm. Bunların tesadüf olmadığına kanaat getirdim. Kesinlikle şehit aileleri ve gazilerle görüşerek süreç yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Meclis’e çağrılmasını doğru bulmuyorum.

Özel mi Kılıçdaroğlu mu?

Ben Kemal Bey’den "Karşı mahallenin" hassasiyetlerini öğrendim. Bize oy vermeyen insanların neler düşündüğünü öğrendim. Tüm gruplar nasıl dengede tutulur onu öğrendim.vMeclis mücadelesi saha mücadelesi nasıl verilir onu öğrendim. İkisinden de çok şey öğrendim.

CHP erken seçim istiyor mu?

Önümüzde erken seçim hazırlığı var. Buna karşı da CHP’nin en iyi şekilde bir an önce hazırlığını tamamlaması gerekiyor.