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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balıkesir’de acılı ailelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerden Ergin, Kırmızı ve Özçakır ailelerine ziyarette bulundu.

Bir dizi ziyaret ve AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi için Balıkesir'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerden Muhammet Ergin, Enes Kırmızı ile Özlem Özçakır'ın ailelerine başsağlığı diledi.

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