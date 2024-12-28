Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inecek ki enflasyon da insin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da çarpıcı açıklamalar yaptı. AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu adımı atacağız" dedi.

Erdoğan ayrıca, vatandaşlara fahiş fiyatlı ürünlerin boykot edilmesi için çağrı yaptı. Erdoğan, yaz aylarından itibaren bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planladıklarını söyledi, asgari ücretle ilgili de konuştu.

Erdoğan, "Asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladık. Birileri çatladı patladı. Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. Yüzde 30 artış enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam enflasyon gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok. Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız." dedi.