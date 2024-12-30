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Sarıyer'de, 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü

Sarıyer Merkez Mahallesi'nde 3 katlı metruk binanın balkonunun çökmesi sonucu park halindeki 2 araçta hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Sarıyer'de, 3 katlı metruk binanın ikinci katındaki balkon çöktü. Balkondan kopan parçaların isabet ettiği 2 otomobilde hasar oluştu.

Merkez Mahallesi Ortaçeşme Caddesi'de bulunan 3 katlı metruk binanın ikinci katındaki balkon henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Balkondan kopan parçalar bina önünde park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, olayda yaralanan olmadığı belirlendi.

Hasar oluşan 2 aracın çekilmesinin ardından ekipler, binanın çevresine bariyer çekerek güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, binada yaşayan kimse olmadığı öğrenildi.

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