Sarıyer'de, 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü
Sarıyer Merkez Mahallesi'nde 3 katlı metruk binanın balkonunun çökmesi sonucu park halindeki 2 araçta hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Sarıyer'de, 3 katlı metruk binanın ikinci katındaki balkon çöktü. Balkondan kopan parçaların isabet ettiği 2 otomobilde hasar oluştu.
Merkez Mahallesi Ortaçeşme Caddesi'de bulunan 3 katlı metruk binanın ikinci katındaki balkon henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Balkondan kopan parçalar bina önünde park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, olayda yaralanan olmadığı belirlendi.
Hasar oluşan 2 aracın çekilmesinin ardından ekipler, binanın çevresine bariyer çekerek güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, binada yaşayan kimse olmadığı öğrenildi.