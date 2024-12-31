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POLİTİKA

AK Partili Hüseyin Yayman'dan Suriye mesajı

TRTHABER’in sorularını cevaplayan TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Suriye Suriye’dir. Ne Afganistan, ne Norveç olacaktır. Sünnilerin de, Alevilerin de; Müslümanların da Hristiyanların da hukuku bize emanettir.. Suriye’nin istikrarını destekliyoruz” dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TRT haber'e konuştu.

Yayman, Esad sonrası Suriye'deki yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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