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MEDYA

Fatih Erbakan'dan bomba 'ittifak' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ekol TV'de yayınlanan "Kontrol Noktası" programında, olası bir seçim ittifakı için Gelecek, Saadet, Büyük Birlik, DEVA ve İYİ Parti ile görüşebileceklerini ancak kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını belirtti. Erbakan, bu açıklamalarla ittifak görüşmelerine dair parti tutumlarını netleştirdi.

Ekol TV'de yayınlanan "Kontrol Noktası" programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündemdeki seçim ittifaklarına dair açıklamalarda bulundu.

Sunucu Pınar Işık Ardor'un "Bugün seçim olsa nasıl bir ittifak içinde olursunuz?" sorusuna Erbakan, "Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, DEVA Partisi ve İYİ Parti ile bir seçim ittifakı yapabiliriz ama kendi Cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız." şeklinde yanıt verdi.

Erbakan'ın bu açıklamaları, olası bir ittifakın parametrelerini ortaya koyarken, Yeniden Refah Partisi'nin bağımsız Cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararlılığını vurguladı.

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