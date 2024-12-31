Canlı yayında gergin anlar! 'BMW kullanıp 'Togg kullanın' demek samimi değil'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ile gazeteci Sinan Burhan arasında yerli araç Togg tartışması yaşandı.

TV100 ekranlarında gazeteci Sinan Burhan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz arasında, yerli otomobil Togg tartışması yaşandı.

Altınöz'ün "Bizim yerli ve milli aracımızı bir türlü göremiyoruz. Herkes yine Mercedes'lere biniyor, BMW'lere biniyor, Audi'lere biniyor. Hatta Ankara'da Audi A8 isteyip de A6 alındığı için küsen bürokratlar var. " sözlerine Burhan cevap verdi.

Söz alan Burhan "Bazı eleştirilerine ben katılıyorum. Mehmet Bey bu kadar yerli ve milli olmaktan bahsediyorsunuz, efendim Fatih Bey Togg mu kullanıyor, ne kullanıyor? Siz örnek olun, siz Togg kullanın. Siz BMW kullanıp Togg kullanın demeniz bana samimi gelmiyor. " dedi.