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TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: Adresimiz Galata Köprüsü

TÜGVA, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek ve İsrail'i protesto etkinliği için çağrı yaptı. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Zulmün karanlığını dağıtan bu doğuşa destek olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa bir güneş doğuyor" başlığıyla Filistin'e destek, İsrail'i protesto için herkesi Galata Köprüsü'nde buluşmaya çağırmıştı.

Platformu üyeleri, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım için ortak çağrıda bulunmuştu.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, etkinlik için 1 Ocak saat 18:00'de  vatandaşları Galata Köprüsü'ne çağırdı.

İbrahim Beşinci paylaşımında "Dünyanın en güçlü eylemine imza atmak için Adresimiz Galata Köprüsü Zulmün karanlığını dağıtan bu doğuşa destek olmak üzere; fikri hür, vicdanı hür tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz! 1 Ocak / 08.30" ifadelerini kullandı.

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