Canlı yayında gergin anlar! Sinan Burhan'dan Ersan Şen'e: Millete oynama, gerçekçi ol...

tv100 ekranlarında, Ceza Hukukçusu Ersan Şen ile gazeteci Sinan Burhan arasında tartışma yaşandı. Şen'in "40 bin kişinin katilini nasıl serbest bırakacaksınız" açıklamalarına Burhan, "Hamasetle, duygusallıkla millete oynama" sözleri ile yanıt verdi.

DEM Parti'nin İmralı ziyareti ve sonrasında yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık programına konuk olan Ceza Hukukçusu Ersan Şen ile gazeteci Sinan Burhan arasında gergin anlar yaşandı.

Ersan Şen'ın "40 bin kişinin katilini nasıl serbest bırakacaksınız hangi yüzle" sözleri üzerine gazeteci Burhan, "Kimse terör örgütü başını bırakmıyor. Sorun yakıcı. Memlekette 3 trilyon dolar gitmiş, 40 bin şehidimiz var. Bu sorunun nasıl çözüleceğini anlat hocam. Hamasetle, duygusallıkla millete oynama. Milletin canı yanmasın, gerçekçi ol, somut çözüm getir." dedi.