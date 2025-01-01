BIST 9.831
DOLAR 35,15
EURO 36,55
ALTIN 2.966,83
MEDYA

Canlı yayında gergin anlar! Sinan Burhan'dan Ersan Şen'e: Millete oynama, gerçekçi ol...

tv100 ekranlarında, Ceza Hukukçusu Ersan Şen ile gazeteci Sinan Burhan arasında tartışma yaşandı. Şen'in "40 bin kişinin katilini nasıl serbest bırakacaksınız" açıklamalarına Burhan, "Hamasetle, duygusallıkla millete oynama" sözleri ile yanıt verdi.

DEM Parti'nin İmralı ziyareti ve sonrasında yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık programına konuk olan Ceza Hukukçusu Ersan Şen ile gazeteci Sinan Burhan arasında gergin anlar yaşandı. 

Ersan Şen'ın "40 bin kişinin katilini nasıl serbest bırakacaksınız hangi yüzle" sözleri üzerine gazeteci Burhan, "Kimse terör örgütü başını bırakmıyor. Sorun yakıcı. Memlekette 3 trilyon dolar gitmiş, 40 bin şehidimiz var. Bu sorunun nasıl çözüleceğini anlat hocam. Hamasetle, duygusallıkla millete oynama. Milletin canı yanmasın, gerçekçi ol, somut çözüm getir." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti
Gürkan Zengin Ekol TV Ana Haber bültenlerine yeni bir soluk getirecek
Gürkan Zengin Ekol TV Ana Haber bültenlerine yeni bir soluk getirecek
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: Adresimiz Galata Köprüsü
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: Adresimiz Galata Köprüsü
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı: "Girilemez denilen yerlere girdik, ZAP'ta kilidi kapattık"
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı: "Girilemez denilen yerlere girdik, ZAP'ta kilidi kapattık"
Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi
Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi
Canlı yayında gergin anlar! 'BMW kullanıp 'Togg kullanın' demek samimi değil'
Canlı yayında gergin anlar! 'BMW kullanıp 'Togg kullanın' demek samimi değil'
Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı
Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Suriye mesajı
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Suriye mesajı
Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Fatih Erbakan'dan bomba 'ittifak' açıklaması
Fatih Erbakan'dan bomba 'ittifak' açıklaması
Okan Bayülgen’den Gazze mesajı: Hayat devam edemez
Okan Bayülgen’den Gazze mesajı: Hayat devam edemez
Güney Kore'deki uçak kazasında şok detay! 48 saatte 13 sefer!
Güney Kore'deki uçak kazasında şok detay! 48 saatte 13 sefer!