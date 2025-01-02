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Diyarbakır'daki yangında 8 aylık bebekten yıkan haber

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangında 8 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının nedeni araştırılırken, bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralının tedavisi hastanede devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Fırat Mahallesi 488. Sokak'taki bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kimliği henüz öğrenilemeyen 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

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