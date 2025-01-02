Bilal Erdoğan'ın manifestosu sosyal medyada gündem oldu

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek buluşmasında Bilal Erdoğan'ın “Kimseden merhamet dilenecek değiliz. Kendi tarihimizden, imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki; Allah’ın mazlumlara vaadi Suriye’de nasıl gerçekleştiyse Filistin’de de gerçekleşecektir.” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

1 Ocak'ta 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen eylem büyük yankı uyandırdı.

Yüz binlerce insanın katıldığı Filistin'e destek İsrail'i protesto mitinginde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın sözleri manifesto niteliğindeydi.

Erdoğan'ın .üyük ilgi gören konuşmasının bölümleri, sosyal medyada paylaşıldı çok sayıda yorum aldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Bilal Erdoğan'ın "Kimseden merhamet dilenecek değiliz. Kendi tarihimizden, imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki; Allah’ın mazlumlara vaadi Suriye’de nasıl gerçekleştiyse Filistin’de de gerçekleşecektir." sözlerini paylaştı.

Bilal Erdoğan ne demişti?

"Kendi tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden, en çok da imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki Allah'ın mazlumlara olan vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse Filistin'de de gerçekleşecektir. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Şam Emevi Camii nasıl eli kanlı bir diktatörün tasallutundan kurtulduysa, inşallah hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da Filistin'de de doğacaktır. Suriye'de Müslümanlar azmettiler, sabrettiler ve zaferi elde ettiler. Suriye'den sonra inşallah Gazze de kuşatmadan zaferle çıkacak. Bizler de o mübarek güne ulaşmak için dualarımızla böyle dayanışma gösterilerimizle boykotla gizli ya da açık gayretlerimizle Gazze'li mazlumların yanında olacağız. Dün Ayasofya'nın açılması hayaldi. Bugün kapıları ardına kadar açık elhamdülillah. Dün Emevi Camii'nde namaz kılmak hayal idi, bugün hem Şam hem Halep Emevi Camii'nin kapıları açık, minareleri, minberleri, özgür. Bugün Kudüs, hayal gibi gelebilir, öyle değil. İnşallah bu millet, bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecektir. Her şey önce inanmakla başlar. Önce inanacağız, sonra çalışacağız, çok çalışacağız. Allah bize inşallah zaferi müyesser kılacaktır."