BIST 9.853
DOLAR 35,30
EURO 36,67
ALTIN 2.988,07
POLİTİKA

Bilal Erdoğan'ın manifestosu sosyal medyada gündem oldu

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek buluşmasında Bilal Erdoğan'ın “Kimseden merhamet dilenecek değiliz. Kendi tarihimizden, imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki; Allah’ın mazlumlara vaadi Suriye’de nasıl gerçekleştiyse Filistin’de de gerçekleşecektir.” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

1 Ocak'ta 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen eylem büyük yankı uyandırdı.

Yüz binlerce insanın katıldığı Filistin'e destek İsrail'i protesto mitinginde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın sözleri manifesto niteliğindeydi.

Erdoğan'ın .üyük ilgi gören konuşmasının bölümleri, sosyal medyada paylaşıldı çok sayıda yorum aldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Bilal Erdoğan'ın "Kimseden merhamet dilenecek değiliz. Kendi tarihimizden, imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki; Allah’ın mazlumlara vaadi Suriye’de nasıl gerçekleştiyse Filistin’de de gerçekleşecektir." sözlerini paylaştı.

Bilal Erdoğan ne demişti?

"Kendi tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden, en çok da imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki Allah'ın mazlumlara olan vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse Filistin'de de gerçekleşecektir. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Şam Emevi Camii nasıl eli kanlı bir diktatörün tasallutundan kurtulduysa, inşallah hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da Filistin'de de doğacaktır. Suriye'de Müslümanlar azmettiler, sabrettiler ve zaferi elde ettiler. Suriye'den sonra inşallah Gazze de kuşatmadan zaferle çıkacak. Bizler de o mübarek güne ulaşmak için dualarımızla böyle dayanışma gösterilerimizle boykotla gizli ya da açık gayretlerimizle Gazze'li mazlumların yanında olacağız. Dün Ayasofya'nın açılması hayaldi. Bugün kapıları ardına kadar açık elhamdülillah. Dün Emevi Camii'nde namaz kılmak hayal idi, bugün hem Şam hem Halep Emevi Camii'nin kapıları açık, minareleri, minberleri, özgür. Bugün Kudüs, hayal gibi gelebilir, öyle değil. İnşallah bu millet, bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecektir. Her şey önce inanmakla başlar. Önce inanacağız, sonra çalışacağız, çok çalışacağız. Allah bize inşallah zaferi müyesser kılacaktır."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sadakat Cihan'a kuma getirdi izleyicilerden 'yeter artık Sadakat' isyanı
Sadakat Cihan'a kuma getirdi izleyicilerden 'yeter artık Sadakat' isyanı
ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Hadise'nin O Ses Türkiye'de Narin için söylediği şarkı tepki topladı
Hadise'nin O Ses Türkiye'de Narin için söylediği şarkı tepki topladı
Canlı yayında gergin anlar! Sinan Burhan'dan Ersan Şen'e: Millete oynama, gerçekçi ol...
Canlı yayında gergin anlar! Sinan Burhan'dan Ersan Şen'e: Millete oynama, gerçekçi ol...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti
Gürkan Zengin Ekol TV Ana Haber bültenlerine yeni bir soluk getirecek
Gürkan Zengin Ekol TV Ana Haber bültenlerine yeni bir soluk getirecek
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: Adresimiz Galata Köprüsü
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: Adresimiz Galata Köprüsü
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı: "Girilemez denilen yerlere girdik, ZAP'ta kilidi kapattık"
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı: "Girilemez denilen yerlere girdik, ZAP'ta kilidi kapattık"
Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi
Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi
Canlı yayında gergin anlar! 'BMW kullanıp 'Togg kullanın' demek samimi değil'
Canlı yayında gergin anlar! 'BMW kullanıp 'Togg kullanın' demek samimi değil'
Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı
Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Suriye mesajı
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Suriye mesajı