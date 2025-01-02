Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanahmet meydanında vatandaşları selamladı, Regaip kandillerini kutladı.
Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'na gitti. Burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu.
Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.