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Denizli'de karı kocanın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eşenler Mahallesi'nde 3 Ocak'ta yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, tali yoldan çıkan sepetli motosikletin kamyonetle çarpışması, motosikletteki karı kocanın yola savrulması ve çevredekilerin olay yerine gelmesi yer alıyor.

Kazadan sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsü K.Y. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Beyağaç'ta 3 Ocak'ta K.Y. yönetimindeki 20 AED 269 plakalı süt toplama kamyoneti, Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta tali yoldan çıkan Şaban Ali Koku'nun (65) kullandığı 20 K 7548 plakalı motosiklete çarpmış, kazada sürücü ile eşi Safiye Koku (62) hayatını kaybetmişti.

K.Y. gözaltına alınmıştı.

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