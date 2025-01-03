Hadi Özışık'tan canlı yayında Ferdi Tayfur'a veda: Sende mi Leyla
Ekol TV'nin Tartışma Zemini programında, Çağlar Cilara’nın moderatörlüğünde Hadi Özışık, dün hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’u anarak Sende mi Leyla şarkısını seslendirdi.
Ekol TV'nin popüler programı Tartışma Zemini, Çağlar Cilara'nın moderatörlüğünde izleyicilerle buluştu.
Programa konuk olan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, dün hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'u anarak, sanatçının sevilen eserlerinden Sende mi Leyla şarkısını seslendirdi. Özışık'ın sesinin Ferdi Tayfur'un sesine benzerliği dikkt çekti.
Programda, Ferdi Tayfur'un Türk müziğine katkıları ve sanat yaşamı da gündeme getirildi.