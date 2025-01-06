Cami hırsızı saniye saniye görüntülendi! 6 bin lira değerindeki ayakkabıyı böyle çaldı

Beyoğlu'nda, bir şüphelinin camiden ayakkabı çalıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karaköy Bereketzade Mahallesi'nde 2 Ocak'ta camiye gelen bir kişi dolaba koyduğu ve 6 bin lira değerinde olduğunu ifade ettiği ayakkabısının çalındığını belirterek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Caminin güvenlik kamerasını inceleyen polisler şüphelinin Y.A. olduğunu belirledi.

Hakkında 10 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Caminin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde namaz için içeriye geçen T.K. isimli vatandaşın dolaba koyduğu ayakkabısını çalan şüphelinin hızla kaçması yer aldı.